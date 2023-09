Durée de la vidéo : 5 min

Sur le marché des produits présentés comme révolutionnaires pour perdre du poids, il y a un nouvel arrivant…le ballon gastrique Allurion: un dispositif médical qui aurait déjà séduit 10.000 Français… grâce à une stratégie commerciale bien rodée à laquelle s'est intéressé l'œil du 20H.

“Lutter durablement contre le surpoids”, voici la promesse du ballon gastrique Allurion: une capsule à avaler, qui se gonfle une fois dans l’estomac, sans chirurgie ni anesthésie, et s’élimine naturellement au bout de quelques mois. Dans les publicités de la marque, les patients se disent conquis: "j'en suis déjà à -18,5 kg, je pense que je peux dire que j'ai atteint mon objectif", se rejouit une patiente.

Le discours a séduit Anne, 48 ans… qui a ensuite déchanté. Cet été, elle se fait poser un ballon Allurion, sous le contrôle d’un chirurgien. Elle dépense 3600 euros, non remboursés par la sécurité sociale. Mais après 3 semaines de douleurs continues, elle décide de le faire retirer en urgence: "Je ne sais pas si c'étaient des brûlures mais je me pliais en deux de douleur, explique-t-elle. J'ai relancé deux fois le chirurgien, après j'en ai parlé à la diététicienne: personne ne comprenait que je pouvais avoir ces grosses douleurs, c'était pas possible. Dans trois semaines, j'ai rendez-vous dans avec un gastro-entérologue pour suivre l'étendue de ce que le ballon a pu faire. Oui j'ai eu peur, et j'ai encore peur".

Effets indésirables

Elle n’est pas la seule. Par téléphone, d’autres patients nous rapportent des effets indésirables:

"Je les ai perdus les dix kilos, mais je vous explique pourquoi: je ne mangeais rien en fait! J'avais des grosses crampes à l'estomac, des nausées constamment", s'agace une patiente qui a expérimenté le ballon Allurion. "On est faibles. Sortir devant la maison, faire vingt mètres, j'avais l'impression de faire le marathon de Paris, limite à m'écrouler", nous décrit un autre utilisateur.

Pour vendre ses ballons, Allurion tout juste coté en bourse, a noué des partenariats avec des chirurgiens dans une cinquantaine de cliniques privées, mais aussi avec des centres esthétiques comme celui dans lequel nous nous rendons en caméra cachée.

Un discours commercial bien rodé

La responsable, qui n’est pas médecin, nous propose différentes formules, comme on vendrait une banale cure minceur. Elle nous met d'abord en garde: "Je ne vous oriente pas du tout vers un programme de 6 mois parce qu'on ne va pas perdre beaucoup de poids et parce que vous risquez de reprendre du poids". Puis elle enchaîne: "Eventuellement si on part sur un programme de 12 mois, ce que je peux vous promettre c'est 17-18 kg. Si on part sur un programme de 18 mois, il faut savoir qu'il y aura deux poses de ballons, on peut perdre 25 kg voire un petit peu plus."

Des arguments de vente également tenus par des chirurgiens. Nous avons rendez-vous avec un praticien d’une clinique privée. La consultation se fait en visio…et les explications médicales laissent vite place à un discours commercial: "La mise en place est simple, facile, rapide, ça prend un quart d'heure vous repartez aussitôt, rassure-t-il avant de poursuivre: si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé pour le faire en même temps que vous, il y a actuellement une réduction de 250 euros pour chacun".

Une pratique interdite par le code de la santé publique, comme nous l’a confirmé l’ordre des médecins. Est interdite “toute ristourne en argent ou en nature, d'une façon directe ou indirecte (...), pour une prescription ou un acte médical quelconque”.

Les médecins sont pourtant la cheville ouvrière de la croissance d’Allurion. Sous couvert d’anonymat une ancienne commerciale de l’entreprise nous raconte les coulisses de leur recrutement: “C’est compliqué de convaincre les chirurgiens parce que eux, ils veulent ouvrir des gens. Le rôle des commerciaux c’était de les convaincre qu’en 20 minutes à peine, ils vont gagner autant d’argent que pour une chirurgie de plusieurs heures.”

Allurion défend son produit

Allurion assume cette stratégie commerciale et rappelle que le ballon a été validé par les autorités sanitaires. Nous avons tenu à montrer au directeur les témoignages des patients mécontents. Pour lui, ces cas seraient isolés: "Là, on est dans l'effet secondaire. C’est-à-dire que ce n'est pas classique, pour un patient normal on va avoir ce type de nausées, vomissements, de douleurs juste les 2 ou 3 premiers jours qui suivent le placement du ballon, assure Benoît Chardon, directeur international d'Allurion. Si ça dure 2 ou 3 semaines, c'est essentiel d'aller voir la clinique, refaire une radio pour voir si le ballon est bien positionné dans l'estomac".

Allurion veut rassurer, mais à Marseille, une avocate spécialiste des actions collectives dans le domaine de la santé commence à recevoir des dossiers de patients qui se disent victimes de dysfonctionnements graves suite à la pose d’un ballon Allurion: "Ce genre d'affaire pose la question des autorisations de mise sur le marché qui sont données par nos autorités et la confiance qu'on peut avoir dans ces autorisations et les surveillances qui sont faites sur ces dispositifs", nous dit maître Géraldine Adrai-Lachkar.

A ce jour, l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a reçu une dizaine de signalements d’incidents sur les 10 000 ballons gastriques qu’aurait déjà commercialisés la société Allurion en France.

Parmi nos sources:

Code de la santé publique:

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025843555#:~:text=%2D%20toute%20ristourne%20en%20argent%20ou,ou%20un%20acte%20m%C3%A9dical%20quelconque.