VIDEO. À 102, elle continue de vendre ses photos et des cartes postales

Elle, c'est mamie Henriette. Elle a 102 ans et elle travaille toujours, dans sa petite boutique à Bagnères-de-Luchon. "Je préfère travailler. Je préfère voir du monde que de rester chez moi tranquille à attendre que les jours passent. C'est désagréable comme tout, la retraite. J'ai 100 ans passés. 102, je crois. Je ne fais pas très attention à mon âge mais je suis née en 1918", confie-t-elle. Mamie Henriette travaille dans sa boutique depuis 1948. Elle y vend ses photos et des cartes postales. Et pour cette centenaire célibataire, ce magasin, c'est toute sa vie : "C'est ma vie. C'est tout. Et j'aime les clients qui rentrent. Je trouve que quand ils rentrent chez moi, c'est agréable."

Henriette est photographe et vend donc ses propres photos. "Mais j'ai jamais fait d'apprentissage. On n'avait pas d'apprentissage à cette époque", explique-t-elle.