Variant du Covid-19 : deux nouveaux clusters en France

Le gouvernement redoute une aggravation de l’épidémie de Covid-19 à cause du nouveau variant du virus arrivant d’Angleterre. Jeudi 7 janvier, 19 cas de cette nouvelle souche ont été recensés en France, et notamment dans deux clusters, l’un à Bagneux (Hauts-de-Seine) et l’autre dans le centre gériatrique de Chantepie à Rennes (Ille-et-Vilaine). À Bagneux, il s’agit d’une personne travaillant dans deux établissements scolaires de la ville qui s’est révélée positive et qui a été placée à l’isolement.

Le variant circule déjà en France

"Ce malade n’a pas voyagé récemment et n’a pas non plus été en contact avec une personne revenant du Royaume-Uni, preuve selon les autorités sanitaires que cette nouvelle forme anglaise plus contagieuse circule déjà en France", explique le journaliste Jules Lonchampt en duplex depuis la commune pour le 19/20 de France 3. À Rennes, neuf personnes ont été déclarées positives à cette souche : sept résidents et deux professionnels de santé. "Des investigations sont en cours pour tenter de trouver et d’identifier les cas contacts", ajoute le journaliste.

