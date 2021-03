Variant anglais : les hôpitaux sous tension

Il y a plus d'une semaine, Sabrina a attrapé le variant anglais du Covid-19. Dans les premiers jours, elle a pensé qu'elle n'aurait qu'un gros coup de fatigue avant de commencer à s'essouffler. La femme est hospitalisée, sous oxygène. Depuis quelques semaines, le corps médical remarque que l'état des patients touchés par le virus anglais s'aggrave plus tard qu'avec le virus classique.



"Très grand rajeunissement des patients"

"On a un très grand rajeunissement des patients avec une pyramide des âges qui va de 16 ans à 85 ans, mais on n'a que deux patients au-dessus de 70 ans, tous les autres patients sont en dessous de 70 et deux tiers des patients ont moins de 50 ans", explique la docteur Clarisse Audigier-Valette. Ces variants étant plus rapides et contagieux, "proportionnellement plus de gens plus jeunes vont être touchés et probablement avoir des formes un peu plus graves", explique le professeur Phillipe Amouyel. Actuellement, 22% des patients hospitalisés à cause du Covid-19 ont moins de 65 ans.

