VIDEO. Vaccin contre la rougeole et autisme : "Envoyé spécial" revient sur une fausse information

Il est devenu obligatoire pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, mais Emilie refuse le ROR, le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, pour son fils qui va avoir 1 an. Emilie fait partie de ces parents de plus en plus nombreux qui craignent que le vaccin s'avère plus dangereux que la maladie elle-même. Des rumeurs qui circulent sur internet l'alarment tout particulièrement.

En vaccinant son enfant, Emilie a peur qu'il devienne autiste. Les vidéos et témoignages diffusés sur les réseaux sociaux en très grand nombre ont en effet de quoi inquiéter. Il y a par exemple cette blogueuse, spécialiste des médecines alternatives, expliquant que "de nombreuses études indépendantes confirment le lien entre autisme et vaccin". Ou ce militant qui affirme avoir mené sa propre enquête sur les dangers du vaccin... Pourtant, le lien entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme n'a jamais été démontré scientifiquement.

Une théorie invalidée mais toujours relayée

C'est un médecin anglais, Andrew Wakefield, qui est à l'origine de cette fausse information. Il est l'auteur d'une étude publiée en 1998 dans un journal de référence, puis rétractée pour fraude : ses résultats étaient erronés. Wakefield a été radié de l'Ordre des médecins. Sa théorie a été invalidée par une dizaine d'études fiables, mais elle continue à être relayée en France par des associations antivaccin. Dans "la nation au monde la plus méfiante quant à la sécurité des vaccins", selon le même Andrew Wakefield, le mouvement "antivax" prend de l'ampleur.

Wakefield a aussi réalisé un documentaire qui est toujours largement diffusé sur internet. Les témoignages de parents qui disent ne plus reconnaître leur enfant après la vaccination ont achevé de convaincre Emilie. La jeune maman juge que si l'étude de Wakefield a été rétractée, c'est parce que c'était "sûr que ça allait faire polémique"…

Extrait de "Rougeole, l'alerte rouge !", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 9 mai 2019.