Semaine de la vaccination : comment se déroulent les onze injections obligatoires en pratique

À Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), pour cette maman c'est devenu une habitude. Ce matin-là, elle vient faire vacciner son troisième enfant qui est né après le 1er janvier 2018. Cela fait quatre mois que l'obligation vaccinale des tout petits est entrée en vigueur. Arielle, du haut de ses deux mois, va recevoir ses premiers vaccins. Sa maman y est entièrement favorable.

3 Français sur 4 favorables à la vaccination

"C'est mon troisième enfant. J'ai une confiance totale dans le Dr. Cohen et je pense que c'est nécessaire de le faire", assure-t-elle. Pendant ce temps dans la salle d'attente, Shelly a six mois et c'est son troisième rendez-vous chez le pédiatre pour sa troisième piqûre. Après la diphtérie et le tétanos devenus obligatoires, ce matin c'est contre la poliomyélite qu'ail se fait vacciner. Ses parents restent sceptiques. Pour ce pédiatre, il est indispensable aujourd'hui de se protéger contre des maladies qui réapparaissent, comme la rougeole très contagieuse. D'après une étude de l'Agence sanitaire, trois Français sur quatre se disent favorables à la vaccination en général.