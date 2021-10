Santé : la campagne de vaccination contre la grippe débute

À Amiens (Somme), une pharmacie se prépare, vendredi 22 octobre : la campagne de vaccination contre la grippe a démarré en France, et les premiers patients arrivent dans la matinée. Christiane Lesage fait partie des premières à se présenter. Elle a déjà eu les trois doses de vaccins contre le Covid-19.

Se faire vacciner contre la grippe et le Covid-19

Plus de 15 millions de Français ont reçu leur bon de prise en charge pour la grippe saisonnière. La maladie touche chaque année en France entre deux à six millions de personnes, entraînant le décès d’environ 9 000 d'entre elles. Certains patients se présentent à la fois pour se faire vacciner contre la grippe et faire leur rappel vaccinal contre le Covid-19. Une organisation parfois trop lourde pour certaines pharmacies. Il faut alors se tourner vers des médecins généralistes, qui suivent les indications de la Haute autorité de Santé. Cette dernière préconise les deux injections le même jour.