Santé : 11 vaccins obligatoires pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018

Pour les bébés, nés à partir d'aujourd'hui, lundi 1er janvier 2018, ce ne sera plus trois, mais onze vaccins. Ceux contre la diphtérie, le tétanos, et la poliomyélite étaient déjà obligatoires. Il faudra désormais y ajouter huit autres vaccins, dont ceux contre la coqueluche, l'hépatite B, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Au total : dix injections jusqu'à l'âge de deux ans remboursés jusqu'à 100%.

Pas de poursuites

Pas de révolution pour autant, ces vaccins, recommandés par les médecins, étaient déjà réalisés par la majorité des parents. La mesure n'est pas rétroactive, autrement dit, les enfants nés avant ce 1er janvier ne sont pas concernés par cette obligation. Quant aux parents récalcitrants, ils ne seront pas poursuivis. Mais sans ces onze vaccins, impossible d'inscrire son enfant à la crèche, ou à l'école.

