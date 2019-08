Rougeole : le retour du virus inquiète l'Europe

C'est une maladie que l'on croyait devenue extrêmement rare dans les pays développés. Pourtant, la rougeole fait son grand retour et progresse partout dans le monde, y compris en Europe. En effet, 90 000 cas ont été recensés sur le continent, au premier semestre 2019, pour 37 décès. La France n'est pas épargnée, avec 2 400 cas. "Quand elle arrive, elle se répand très rapidement", explique le Dr Mary Ramsay, médecin de santé publique au Royaume-Uni, où la maladie jadis éradiquée a réapparu.

La France fait office de mauvais élève

Très contagieuse, la rougeole inquiète tous les parents à travers l'Europe. "Je crois que c'est une menace pour les enfants et les enseignants", confie un parent d'élève en Allemagne, où la maladie progresse. "C'est un sujet grave et c'est dangereux", assure un autre. La France fait office de mauvais élève en la matière, notamment à cause d'une couverture vaccinale insuffisante, loin des 95% de vaccinations nécessaires pour éradiquer le fléau.

Le JT

Les autres sujets du JT