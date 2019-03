Rougeole : 350 cas recensés dans tout le territoire

Le vaccin contre la rougeole est obligatoire depuis l'an dernier pour tous les nourrissons. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée par cette maladie en France. Depuis le 1er janvier, 350 cas ont été signalés, avec une centaine d'hospitalisations. Pour éviter la propagation du virus, deux injections du vaccin sont désormais nécessaires. Certains adultes et adolescents n'ont reçu qu'un vaccin ; ils sont donc plus vulnérables face à ce virus extrêmement contagieux.

3 personnes décédées en 2018

En 2018, sur les 2 800 cas enregistrés, 3 personnes sont décédées. La rougeole reste une maladie grave, particulièrement pour les personnes affaiblies. "C'est un virus qui immunosupprime, donc qui dégrade vos réponses immunitaires et permet la co-infection par d'autres agents infectieux", explique Frédéric Tanguy, directeur de recherche CNRS. Pour stopper le virus, il faudrait que 95% de la population soit vaccinée, aucun département n'atteint aujourd'hui ce seuil.

