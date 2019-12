Le vaccin contre le papillomavirus désormais recommandé pour les garçons

Un changement majeur dans la vaccination contre le papillomavirus. La Haute autorité de la santé recommande désormais de l'élargir aux garçons. Dès l'été 2020, les adolescents de 11 à 14 ans sont invités à se faire immuniser contre ce virus sexuellement transmissible très fréquent. En effet, 90% des femmes sont contaminées au début de leur vie intime. Un virus à l'origine de plus 6 000 nouveaux cas de cancer qui concernent les deux sexes. Les cas de cancer des appareils génitaux du pharynx et de l'anus sont plus fréquents chez les femmes.



20% des femmes sont vaccinées

Mais aujourd'hui, seules 20% des femmes sont vaccinées et pour les garçons le chiffre est insignifiant. En France, le ministère de la Santé vient tout juste de la recommander aux jeunes hommes. En Australie ou en Écosse, 70% de la population est vaccinée. Les États-Unis recommandent même de vacciner les préadolescents avant qu'ils ne soient exposés au papillomavirus.

