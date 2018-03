La rougeole inquiète de plus en plus

Très contagieuse, la rougeole a fait son entrée dans le lycée privé Isaac de l'Étoile à Poitiers (Vienne). Deux contagions qui inquiètent. "On nous a demandé si on était vacciné, et si on ne l'était pas, de demander à nos parents d'aller voir notre médecin traitant", raconte Assian Ramdani, lycéen poitevin. Les autorités sanitaires recommandent une vaccination généralisée, seul moyen d'enrayer la propagation de la rougeole.

20 morts en 2011

Le nombre de cas a bondi de 46% en trois semaines. Entre février et mars, elle s'est étendue en France. Il y a actuellement 59 départements touchés et 913 cas, selon l'agence Santé Publique France. C'est encore bien loin des 15 000 cas recensés en 2011. Mais les autorités craignent désormais une de ces épidémies de grande ampleur. Cette année-là, elle avait fait vingt morts.

