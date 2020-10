Grippe saisonnière : la France fait face à des pénuries temporaires

Pascal devra patienter : il n’y a plus aucun vaccin contre la grippe dans cette pharmacie près de Nancy (Meurthe-et-Moselle). "Je suis une personne fragile et puis là on nous recommande de nous vacciner le plus vite possible", confie Pascal. Cette pharmacie pensait avoir anticipé la demande : 25% de vaccins supplémentaires avaient été commandés par rapport à l’année dernière. "Les gens se sont tous précipités et sont venus le premier jour. Donc ce que l’on vendait d’habitude en un mois est partie en une journée", indique Sophie Barbelet, pharmacienne.

Des réassorts attendus

Près de Dijon (Côte-d'Or), une retraitée parvient à se faire vacciner. Mais les stocks restent limités. En réserve, il n’y a seulement que quatre vaccins contre la grippe. Ils sont réservés aux personnes vulnérables, destinataires d’un bon de la Sécurité sociale. Les pénuries sont temporaires, des réassorts sont attendus d’ici la fin du mois.

