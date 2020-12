Covid-19 : le Royaume-Uni commande 100 millions de vaccins d’AstraZeneca

"Après le vaccin de Pfizer, c’est au tour du vaccin d’Oxford et AstraZeneca d’être approuvé au Royaume-Uni. Ce vaccin va commencer à être administré à partir du 4 janvier", indique le journaliste Matthieu Boisseau, en direct de Londres, mercredi 30 décembre. Le vaccin AstraZeneca est efficace en moyenne à 70%, "c’est moins bien que ses concurrents, mais il est plus simple à utiliser parce qu’il est moins cher et qu’il peut être stocké dans un simple réfrigérateur", ajoute Matthieu Boisseau.

Une situation sanitaire qui se dégrade

100 millions de doses ont été commandées par le Royaume-Uni, ce qui pourrait accélérer encore plus la campagne de vaccination. "La situation sanitaire ne cesse de se dégrader, les hôpitaux sont saturés. Ici à Londres, le taux d’occupation dépasse 100%. Les ambulances doivent faire la queue devant les établissements", indique le journaliste. Mercredi, le pays enregistre plus de 50 000 nouvelles contaminations et 980 morts.





