Un lait en poudre Gallia rappelé dans toute la France en raison d'un risque de contamination bactériologique

Les parents dont les enfants auraient consommé ce lot de boîtes Pré-Gallia Bébé Expert sont invités à consulter leur médecin par précaution.

Un rappel "par mesure de précaution". La marque Laboratoire Gallia a procédé, vendredi 27 janvier, au rappel d'un lot de lait infantile Pré-Gallia Bébé Expert sur tout le territoire français. Il s'agit du lot 2023.07.13, avec le GTIN (Global Trade Identification Number) 3041091470263, commercialisé à partir du 2 février 2022. Ce produit est livré en métropole à des pharmacies, des grossistes en pharmacies et des hôpitaux, précise le site du gouvernement Rappel conso. Il est également livré via des grossistes et des distributeurs à Mayotte, à la Réunion, en Guadeloupe, en Guyane et en Polynésie.



Ce retrait est effectué "pour suspicion de contamination bactériologique", dans l'attente des résultats d'investigations menées par les autorités sanitaires dans deux établissements de santé à la Réunion et à Mayotte.

Il ne doit donc plus être consommé et rapporté au point de vente. Les parents dont les enfants ont bu du lait provenant de ce lot et qui présentent des symptômes sont invités à consulter leur médecin par précaution. Le service consommateur est par ailleurs joignable au 0800 00 37 98.