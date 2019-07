Un Chinois meurt après avoir mangé des insectes et des reptiles vivants

Pour engranger toujours plus de clics sur son blog, un Chinois de 35 ans se filmait en train de manger des insectes et de petits reptiles. Il a été retrouvé mort dans son appartement samedi dernier.

Pour avoir son quart d’heure de célébrité, l’homme de 35 ans était prêt à tout. Et surtout à manger n’importe quoi ! Des vers de farine, des centipèdes (une sorte de mille-pattes) et de petits reptiles appelés geckos. Chaque soir, pour amuser ses 15 000 fans, ce Chinois, surnommé Sun, se filmait en direct en train de manger des insectes et des geckos vivants. L’histoire a été révélée par un média local, le Xinan Evening News.

Un cocktail d’alcool, d’insectes et de reptiles

Pour séduire toujours plus d’internautes, le blogueur avait même imaginé une sorte de roue de la fortune. Mais, à la place des sommes d’argent, il y avait sur les cases des mets peu ragoûtants et de l’alcool. L’homme devait ingérer ce qui était désigné par la flèche. Des défis fous, et même dangereux, qui avaient fait le succès de son blog sur DoYou, une plateforme de partage de vidéos très populaire en Chine.

Mais, samedi dernier à Hefei (à l’Ouest du pays), le corps de Sun a été retrouvé sans vie dans sa chambre par sa petite amie. Quand la police est arrivée, la caméra de son ordinateur fonctionnait toujours. Il y avait également sur son bureau des restes d’insectes. 48 heures auparavant, il avait été vu sur internet en train de manger des insectes et de boire d’importantes quantités d’alcool. Depuis, toutes les vidéos de son blog ont été retirées de la plateforme internet.

La piste criminelle écartée

Pour l’instant, la police ignore les causes exactes de son décès. Mais, elle a écarté la possibilité d’un acte criminel. Le blogueur pourrait avoir été intoxiqué par des mille-pattes venimeux ou des geckos.

Pour gagner des vues sur internet, de plus en plus de jeunes Chinois se filment dans leur vie quotidienne. Certains n’hésitent pas à mettre leur vie en jeu. En 2017, Wu Yongning, un jeune homme de 26 ans a fait une chute mortelle d’un gratte-ciel. Il avait l’habitude de filmer ses ascensions urbaines pour son blog. En 2018, une bloggeuse beauté avait manqué de se faire dévorer le visage par un poulpe. Elle présentait l’animal comme une nouvelle méthode d’hydratation.