Toulouse : l'ARS prend des mesures dans les hôpitaux après plusieurs fugues de patients soignés en service de psychiatrie

Après les fugues de cinq patients en dix jours hors des murs des hôpitaux Marchant et Purpan, l'Agence régionale de santé Occitanie (ARS) liste dans un communiqué publié jeudi 3 février les différentes mesures mises en œuvre pour éviter qu'un tel événement se reproduise.

"L'ARS a réuni ce jeudi 3 février 2022 les instances départementales représentatives de la démocratie sanitaire locale (Conseil territorial de santé) et les acteurs spécialisés qui se réunissent régulièrement dans le cadre du Conseil local de santé mentale de Toulouse. Ces échanges étaient essentiels pour partager rapidement un point de situation et préciser avec transparence les mesures mises en œuvre", indique l'ARS Occitanie dans son communiqué.

Quatre vigiles sur le site en permanence

Un audit interne sur la sécurisation des lieux et des espaces est demandé par le directeur général de l'Agence régionale de santé. Par ailleurs, l'ARS demande l'installation sur le site de l'hôpital Marchant de quatre vigiles "24h/24 et 7j/7" ainsi que "la mise en place d'un poste avancé du bureau des admissions pour le contrôle des justificatifs de sorties des patients."

L'ARS précise aussi que l'inspection qu'elle a réclamée est actuellement en cours et "qu'afin d'élargir les investigations déjà engagées par cette mission d'inspection de l'ARS et intégrer les aspects interministériels, les ministres de la santé et de l'intérieur vont mandater une mission d'inspection conjointe IGAS/IGA qui prolongera les travaux de la mission ARS."

Enfin, selon les informations de France Bleu Occitanie, un médecin-expert de l'ARS et une inspectrice de l'IGAS (Inspection générale des Affaires Sociales) se sont déjà rendus dans l'établissement la semaine dernière.