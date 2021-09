Témoignage : comment revivre après un AVC ?

Il y a deux ans, les équipes du JT de 20 heures étaient parties à la rencontre d'Elise et Louis. Avant de se rencontrer, tous deux ont été victimes d'un AVC. Depuis, ils ne se quittent plus, tout en avançant dans leur reconstruction. Où en sont-ils aujourd'hui ? Explications.

Sept ans auparavant, Louis a fait un AVC et une partie de son cerveau s'est envolée lors de cet accident. À l'époque âgé de 25 ans, il ne connaissait pas Élise, qui a subi le même sort deux ans plus tard. Depuis qu'ils se sont rencontrés, ils ne se quittent plus et filent le parfait amour. "J'étais avec deux amis, j'ai commencé à voir tout vert pendant deux secondes et là, je suis tombé. Je me suis réveillé sur un lit d'hôpital avec mes parents qui m'ont annoncé que j'ai eu un AVC et que je ne pouvais plus parler" témoigne Louis. Élise a gardé la parole, mais a perdu l'usage de son côté gauche.



Une difficile reconquête vers la normalité

Depuis, les deux ont entamé un long et lent rétablissement. Ils enchaînent les exercices pour retrouver l'usage de la parole. Pour Louis, cela commence avec des cours chez l'orthophoniste. "Ça m'est arrivé de pleurer, car il fallait que je mobilise mon cerveau à un point que je n'ai jamais connu avant ça." Des séquelles souvent invisibles de l'AVC, mais qui n'ont pas empêché Élise et Louis de reprendre leurs études. Louis est devenu fonctionnaire, et Élise médecin à plein-temps dans l'un des plus grands hôpitaux de Paris. Une difficile quête vers un retour à la normale qui nécessite un soutien sans faille l'un envers l'autre.