VIDEO. Le cirque de Gavarnie, un spectaculaire amphithéâtre naturel au cœur des Pyrénées

Ce cirque minéral est constitué d'une impressionnante muraille naturelle de 14 kilomètres de circonférence. Cette falaise calcaire est l'une des plus hautes d'Europe avec 1700 mètres de hauteur. Sculpté par un ancien glacier, le cirque s'explore à pied ou à cheval. Depuis le village de Gavarnie, on peut remonter le long d'un torrent jusqu'au cœur de l’amphithéâtre. Au fond, on peut observer plusieurs cascades dont une de 423 mètres, la plus haute de France métropolitaine.

Une faune et une flore riches

De nombreux animaux sauvages peuplent cet habitat naturel et on y trouve aussi de nombreuses fleurs. Des richesse naturelles préservées par le parc national des Pyrénées qui interdit notamment d'y chasser. Depuis des centaines d'années, le cirque et ses environs sont un lieu de prédilection pour l'élevage traditionnel : chaque été, brebis, moutons et vaches sont déplacés vers les pâturages d'altitude, contribuant à façonner progressivement le paysage.

Pour son patrimoine pastoral et ses richesses naturelles, le cirque de Gavarnie fait partie d'un ensemble de plus de 300 kilomètres carrés inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco.