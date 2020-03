VIDEO. Faire du sport en restant chez soi et sans matériel, c'est possible

Les squats

Ce premier exercice permet de travailler l'ensemble du bas du corps. "On descend et on remonte. Les fesses sont bien en arrière. Les genoux sont écartés à la largeur des épaules", explique Sissy.

Les pompes

Ici, cela va permettre de travailler les pectoraux, les épaules et les triceps.

Le gainage

Le gainage permet de travailler l'ensemble du dos. "C'est un exercice qui est à la fois statique pour le bas du dos, les lombaires et en mouvement pour ce qui est du haut du corps", détaille Sissy.

Les dips

Les dips aident à travailler les triceps. "Donc là rien de plus simple, on prend un banc ou une chaise. On s'assoit, on positionne les mains le long de son corps. On va légèrement se décaler vers l'avant, et on va descendre de façon verticale en inspirant à la descente", explique Tini.

Les commandos

"C'est un exercice ultra complet pour l'ensemble du corps, qui travaille à la fois les pectoraux, les épaules, le dos mais aussi les bras et le gainage", précise Sissy.

La fente

Cet exercice permet de travailler le bas du corps. Tini explique : "On fait un pas en avant, et l'idée, c'est de descendre de façon verticale sur une jambe d'appui. Donc on descend, on fait attention à ce que le genou ne dépasse pas la pointe de ses pieds, et on remonte."

Les abdos

Ce dernier exercice va faire travailler la sangle abdominale.