Vacances au ski : attention aux accidents !

Bien s’échauffer, bien s’équiper, et avoir une bonne condition physique sont des règles fondamentales pour pratiquer le ski. Et pourtant chaque année, les accidents sont nombreux. En 2017, l'association des Médecins de Montagne a comptabilisé 131.000 blessés en France.

Maîtriser sa vitesse reste le meilleur gage de sécurité. "C'est le plus dangereux pour celui qui ne skie pas dans son niveau, qui n’est pas capable de maîtriser sa vitesse, qui peut sortir de piste, qui peut finir par sauter une barre rocheuse ou percuter un autre skieur. À partir du moment où un skieur maîtrise sa trajectoire, c’est comme en voiture, il n’y a pas de risque", explique François Albasini, médecin urgentiste au centre hospitalier Saint- Jean-de-Maurienne.

La vigilance doit être encore plus forte pour les amateurs de hors piste. Pour s’y aventurer, il est nécessaire d’avoir un bon niveau, de connaître les risques, et d’être accompagné par un professionnel. Ceux qui décident malgré tout de skier seuls, doivent être à l’affût du moindre danger. "S’ils s’aperçoivent qu’en contrebas le terrain est précaire, il ne faut pas hésiter à appeler les secours, ça sert à ça. Ca permet d’éviter des blessés. On préfère aller chercher des gens qui sont blessés plutot que d’aller les chercher en bas de la barre rocheuse", précise François Albasini. Entre 2016 et 2017, 22 personnes sont décédées dans une avalanche.