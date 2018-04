Un 33e marathon des Sables : seul face à soi-même dans le désert

19 heures et 35 minutes. Pour la cinquième fois consécutive Rachid El Morabity triomphe dans le désert marocain. Chez les femmes c'est l'Américaine Magdalena Lewy-Boulet qui l'emporte en 25 heures et 11 minutes. Ces deux champions se sont imposés dans l'une des courses les plus difficiles au monde : le marathon des Sables. C'est un environnement des plus hostiles, des températures glaciales la nuit - seulement 5°C - des températures brûlantes dans la journée avec un mercure qui peut grimper jusqu'à 50°C.

Tempête de sable pour les 977 marathoniens

Pour triompher du marathon des Sables, outre la chaleur et la fatigue, chaque participant affronte aussi la solitude. Il a pour seul compagnon son sac à dos, et aucune aide extérieure n'est permise. Rien n'a été épargné aux coureurs, jusqu'au bout ils ont souffert. Lors de la sixième et dernière étape, une tempête de sable s'est abattue sur les 977 marathoniens.

