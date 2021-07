Technologie : transformez votre vélo en vélo électrique

De plus en plus de Français transforment leur vélo classique en vélo électrique plutôt que d'en acheter un neuf. Le côté financier est l'un des avantages de cette opération.

Faire du vélo sans aucun effort et sans changer de modèle, c'est possible. Grâce à un boîtier noir installé sur le cadre de son VTT, Serge Jacubert peut s'économiser davantage. "Ce qui change beaucoup, c'est que j'ai à peine donné un petit coup de pédale et tout d'un coup j'avance très vite." Pour cet amateur de cyclisme, le plaisir de conserver le même vélo est présent et comme lui, de plus en plus de Français font le choix de transformer leur propre vélo plutôt que d'en acheter un nouveau. Le prix est élevé mais il reste moins cher que celui d'un vélo électrique neuf de qualité.

Des kits à installer chez soi

"Aujourd'hui, à 2 000, 2 500 euros, vous avez un très bon vélo à assistance électrique dans les commerces. Pour la moitié du prix, vous avez une électrification qui va vous fournir une qualité de moteur et une puissance de batterie similaire", explique le cofondateur de la société Monspad, Emmanuel Barbanchon. Le vélo doit cependant être en bon état pour être transformé. D'autres fabricants proposent des kits électriques à installer chez soi. Attention tout de même à certaines offres qui paraissent alléchantes sur Internet mais se révèlent décevantes. Des kits de mauvaise qualité peuvent représenter un danger sur la route.