Pouvoir d'achat : le bon plan des équipements sportifs d'occasion

Dans une boutique d'équipements sportifs parisienne, un petit coin encore discret est réservé aux articles d'occasion. On y trouve les bonnes affaires. Ainsi, des chaussures de randonnée neuves coûtent 269 euros, quand le même modèle en seconde main, mais comme neuf, coûte 190 euros. Peu de clients savent qu'il y a ces produits d'occasion. Pourtant, l'idée séduit. "Le coût de la vie augmente dans tous les domaines, et je pense que c'est une excellente idée", estime une cliente.





Un marché de l'occasion qui permet d'éviter le gâchis

Les ventes d'occasion ne représentent qu'1 % dans la boutique, mais on table sur une augmentation rapide de ce marché. Dans un autre magasin, cette fois associatif, certains objets ont parfois davantage vécu, et les prix sont donc plus bas. Dans une recyclerie d'articles de sport, les particuliers font des dons. Le magasin récupère aussi du neuf donné par de grandes enseignes. Le marché de l'occasion permet de réemployer une partie des 100 000 tonnes d'articles de sport vouées chaque année à la poubelle.