Nice : plus de 50 participants se jettent à l'eau pour le traditionnel bain de Noël

Plus de 50 participants, certains déguisés, se sont retrouvés dans la matinée du dimanche 19 décembre à Nice (Alpes-Maritimes) pour le traditionnel bain de Noël. La température de l'eau affichait 16 degrés. "On vient de Bretagne, et […] c'est chaud, ce n'est pas très rafraîchissant", ironise un touriste. "Elle est froide au début, mais après c'est génial", s'enthousiasme de son côté une femme.

Une tradition depuis la Libération

À Nice, le bain de Noël est une tradition depuis la Libération. "Ça fait 75 ans que tous les Niçois, les Niçois de l'arrière-pays [viennent] se baigner, on fait la fête ensuite, on partage un moment de gaité", confie Thierry Jeans, le président de l’Amicale niçois. Pour certains, la Méditerranée a des vertus insoupçonnées. "La pêche que ça donne ! Vous avez vu, ça ?", s'écrit un homme, visiblement séduit par l'expérience. Pour tous les amateurs de baignade hivernale, le prochain bain prévu sur la plage du Ruhl est fixé au 1er janvier 2022, afin de célébrer la nouvelle année.