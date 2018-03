Michel Cymes nous dit tout sur sa luxation de la clavicule !

"Je me suis fait un petit bobo au ski". Michel Cymes faisait son retour hier après-midi dans le Magazine de la santé... le bras gauche dans une attelle. Victime d'une chute au ski, le présentateur a souhaité expliquer, schéma à l'appui, sa blessure aux téléspectateurs : une luxation acromio-claviculaire.

Michel Cymes en a également profité pour rappeler l'importance du port du casque au ski : "En tombant, ma tête a aussi cogné sur la glace. Et si je n'avais pas eu mon casque, je pense que je ne présentais plus jamais le Magazine de la santé. Quand vous retournerez au ski, pensez à cette petite histoire et mettez un casque".