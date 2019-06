Marion Torrent : une femme de foot

1,64 m, 56 kilos. Position : défenseure latérale. Chaque matin, Marion Torrent foule la pelouse pendant deux heures. Dès 6 ans, elle a décidé de chausser les crampons. Puis, à 12 ans, elle a quitté ses proches pour le club de Montpellier. De lourds sacrifices qui ont payé : depuis 2017, elle joue en équipe de France.

La blessure : l’angoisse absolue

Pour rester au plus haut niveau, Marion pratique la musculation quatre fois par semaine. Au programme : travail de postures, gainage et renforcement musculaire. Car la blessure est l’angoisse absolue pour cette sportive de haut niveau. L’année dernière, Marion a dû faire face à un aléa dans sa saison : elle s’est bessée au genou, et il lui a fallu près de cinq mois pour récupérer totalement.

A 27 ans, la joueuse réalisera peut-être son rêve : remporter la Coupe du Monde dans son pays, devant son public.