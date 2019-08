Le retour de l'alcool dans les stades de football pose problème

Le retour de l'alcool dans les stades continue de faire débat en France. S'il n'est actuellement pas possible de célébrer un but avec une boisson alcoolisée, certains députés tentent de revenir sur cette interdiction. "Ce que nous demandons, ce groupe de parlementaires, c'est qu'on mène une réflexion, que pendant un an les gens puissent effectivement vendre de la bière comme cela se fait dans les stades de rugby où il n'y a quasiment aucun problème", réclame Patrick Vignal, député LREM de l'Hérault.

Depuis 1991, la vente d'alcool dans les stades est interdite par la loi Evin. Au vu du débat qui ressurgit, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a de nouveau exprimé son désaccord sur son compte Twitter. "L'alcool tue 41 000 personnes chaque année dans notre pays. Chaque décès est évitable. Ne laissons pas de nouvelles incitations à la consommation d'alcool se rendre complices de ce bilan. La ferveur n'a pas besoin d'alcool pour s'exprimer dans nos stades", affirme-t-elle.







