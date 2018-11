Kilian Jornet, l'"ultra-terrestre"

Véritable star de la montagne dans plusieurs disciplines (ski-alpinisme, course de montagne et ultra-trail), Kilian Jornet publie un album "Summits of my life" (éditions Arthaud) dans lequel il revient sur ses ascensions, du Mont-Blanc à l'Everest en passant par le Kilimandjaro. Rencontre avec un athlète hors normes.