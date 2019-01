Faire du sport, une bonne résolution qui dure depuis les années 60

Entre les Français et le sport, c'est une longue histoire qui dure depuis plusieurs décennies, avec notamment une prise de conscience à la suite de la sédentarisation de la vie urbaine. Les salles de sport voient le jour dans les années 60 à Paris, avec des hommes torse nu, venus "compenser le travail intellectuel" de bureau.

Les trois quarts des Français pratiquent une activité sportive

Depuis, les choses ont bien évolué. Les sports-loisirs ont explosé, avec notamment l'arrivée du jogging depuis les États-Unis. À la télévision, Véronique et Davina font faire de la gymnastique à près de 12 millions de téléspectateurs. Ensuite, les salles de sport ont fourni plusieurs services, dont des cours collectifs qui rendent accroc plus de 15 millions de personnes. Aujourd'hui, plus de trois Français sur quatre déclarent faire du sport, c'est deux fois plus que dans les années 60.