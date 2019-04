Crossfit : Raymonde, sportive à 80 ans

Un altère de trois kilos dans chaque main, ça ne pose aucun problème à Raymonde Ribeyrol, 80 ans, sportive depuis toujours. "Quand j'étais petite, j'allais à la gymnastique, j'allais à la piscine, explique l'octogénaire. Après j'ai fait du tennis, j'ai fait du ski, j'ai fait beaucoup de vélo aussi. Et je fais très attention à ce que je mange." Son entraîneur doit alors suivre le rythme.

Battue aux sélections des championnats du monde

Raymonde s'est lancée dans le crossfit en novembre. Une discipline qui enchaîne les exercices de cardio et les exercices gymniques. "C'est varié, il y a un peu de tout, indique la pratiquante. On renforce un peu les muscles, c'est plaisant." Grâce à cette activité, elle réussit à refaire certains gestes qu'elle n'arrivait plus à faire. L'octogénaire vient même de tenter les sélections pour les championnats du monde : ils n'étaient que quatre de plus de 80 ans. Malheureusement, Raymonde n'a pas pu rivaliser avec ses adversaires de "seulement" 60 ans.

