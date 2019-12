Course à pieds : nos conseils pour l\'hiver !

Que ce soit pour améliorer sa condition physique, être en bonne santé, perdre du poids ou tout simplement pour se sentir bien, 5 millions de Français pratiquent la course à pied au moins une fois par semaine. C’est une excellente activité pour améliorer, doper son moral et réduire le risque de développer certaines maladies. A condition de respecter quelques fondamentaux surtout quand il fait froid. Nicolas Bigot, coach sportif, nous donne 5 conseils pour se préparer au mieux !

Conseil numéro 1 : quand on court dans le froid, il faut toujours couvrir sa tête car la perdition de chaleur passe par la tête.

car la perdition de chaleur passe par la tête. Conseil numéro 2 : Il n'est pas nécessaire de porter trois couches de vêtements car lorsque l'on court, le corps dégage de la chaleur qui sert justement à se réchauffer. Un vêtement qui protège de la pluie et un t-shirt à manches longues suffit.

Conseil numéro 3 : pour braver le froid, courir en groupe pour mieux se motiver !

Commencer par 10/15 minutes d'échauffement à une allure tranquille, sans aller trop vite car plus la température extérieure est proche de zéro, plus les poumons ont du mal à suivre le rythme. Cela permet une entrée progressive dans l'effort et la température du muscle est optimale. Après l'échauffement, il est possible de passer à l'endurance pendant 40 minutes. Dès que l'on a trop chaud, on peut commencer à enlever une couche mais il ne faut jamais découvrir sa tête !

Conseil numéro 4 : en hiver, la sensation de froid à tendance à disparaitre mais été comme hiver, la règle est la même : après l'effort, il faut bien s'hydrater.

Dernier conseil : ne pas s'étirer tout de suite après l'effort ! Attendre 20 minutes que la températures du corps soit descendue.

Vous l'aurez compris, le mauvais temps n'est donc pas une excuse pour renoncer à sa séance de sport !