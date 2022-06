Canicule : le sport avec modération

La température est déjà très élevée en France, vendredi 17 juin, mais pour quelques personnes, cela ne les empêche pas de faire leur sport comme à l’accoutumée. Selon un joggeur, "il commence à faire très chaud pour courir", pourtant il a bel et bien chaussé ses baskets pour faire du sport sur son seul jour de repos. Cependant, quand le thermomètre excède les 30 °C, il est fortement déconseillé de pratiquer une activité physique.



Attention aux trop gros efforts

Pour éviter d’avoir une insolation ou un malaise, certaines techniques existent notamment pour permettre de transpirer plus abondamment et donc d’évacuer beaucoup plus efficacement la chaleur. Les secouristes alertent cependant contre les dangers d’une activité à trop haute intensité. "Les gens pratiquent leurs activités (…) des sports plutôt d’endurance en extérieur, ils sont soumis à la chaleur et dans ces cas-là, le corps ayant du mal à s’adapter, ils vont déclencher des malaises", affirme le lieutenant des pompiers Lionel François.