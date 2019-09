Vous souffrez d\'hémorroïdes ? La HAS a besoin de vos témoignages

Les hémorroïdes sont une maladie assez fréquente, qui peut être très douloureuse, gênante voir handicapante dans la vie quotidienne. La HAS évalue actuellement une nouvelle technique chirurgicale pour savoir si elle doit, ou non, être remboursée. Cette technique consiste à ligaturer puis « plier » les hémorroïdes.

Jusqu’à présent, seules deux interventions chirurgicales sont remboursées par la Sécurité sociale : l’ablation des hémorroïdes et une technique appelée hémorroïdopexie qui consiste à « remonter » les hémorroïdes dans le canal anal et à les plaquer contre les parois de ce canal. Avec cette consultation, la HAS souhaite recueillir le point de vue de patients et usagers et leur expérience afin de déterminer quels sont leurs critères de choix entre les différentes techniques chirurgicales, (efficacité, douleur, etc.)

Pour participer à cette enquête, rendez-vous sur le site de la HAS : https://www.has-sante.fr/