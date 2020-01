VIDEO. Quelques conseils pour sortir de la spirale de la fatigue

"Nous avons gagné en deux siècles près de trois fois le temps que nous avions pour vivre. (...) Et pourtant, nous continuons de courir comme des hamsters après le temps perdu." Il n'est pas toujours facile de prendre son temps. Léonard Anthony, praticien de l'hypnose propose cinq conseils pour sortir de la spirale de la fatigue. Et cela commence par faire des pauses tout au long de la journée, gérer son sommeil ou même couper les notifications de son téléphone. Un petit conseil : appliquer la méthode des feignants, faire les choses "intelligemment et de façon concise".

La différence entre être bien et bien aller

"Je vois de plus en plus de gens qui s'épuisent à vouloir être bien", s'attriste-t-il. S'écouter et comprendre ses envies en fonction de son état de fatigue, c'est commencer à aller bien. "Si ça vous fait du bien de vous lever à 4 heures du matin pour méditer : faites-le. Mais si vous avez envie de dormir à 4 heures, et encore à 4h30, et encore à 6 heures, eh bien dormez."