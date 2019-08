VIDEO. Les cas de rougeole ont triplé depuis le début de l\'année 2019

Une progression inquiétante

Selon un nouveau rapport publié par l'OMS, la rougeole a fait trois plus de victimes sur les sept premiers mois de 2019 que durant toute l'année 2018. "Sur les 6 premiers mois de 2019, les cas rapportés n'ont jamais été aussi élevés depuis 2006, pénalisant ainsi les systèmes de santé et entraînant des maladies graves, des incapacités et des décès dans de nombreuses régions du monde", explique Christian Lindmeier, porte-parole de l'OMS. Entre janvier et août 2019, 364 808 cas ont été enregistrés dans le monde contre 129 239 l'an dernier sur la même période.

Une mauvaise couverture vaccinale

Malgré une diminution en Asie, la maladie progresse à l'échelle de la planète. Pour l'OMS, c'est la faible couverture vaccinale qui expliquerait ce retour de la rougeole. "La raison pour laquelle les personnes ne sont pas vaccinées varient suivant les communautés et les pays donc cela ne peut pas être lié à une seule cause", estime le porte-parole de l'OMS.

Particulièrement contagieux, le virus de la rougeole atteint les enfants comme les adultes. Apparue dans les années 60, la vaccination contre la rougeole, permet de produire les défenses immunitaires nécessaires pour combattre le virus. Grâce au vaccin, la maladie avait disparu dans de nombreux pays mais la rougeole réapparait depuis plusieurs années.