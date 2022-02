La narcolepsie, un trouble mal connu et mal diagnostiqué

BRUT

Ils ne sont pas capables de rester éveillés et peuvent s'endormir brutalement. Ce changement d'état physique, il porte un nom : la narcolepsie. Des tiktokeurs se sont filmés pour montrer à quoi ça ressemble. Pour certains, cette pathologie peut avoir des conséquences dramatiques : "J'ai perdu mon travail aujourd'hui, ils m'ont licenciée à cause de ma maladie", confie une tiktokeuse atteinte de narcolepsie.

Un trouble mal connu et mal diagnostiqué

La narcolepsie est un trouble neurologique du sommeil qui se caractérise par une somnolence diurne excessive. Aux États-Unis, une personne sur 2000 est touchée par cette maladie qui est pourtant -souvent- non diagnostiquée ou mal diagnostiquée. Aussi, ce trouble est souvent confondu avec de la dépression, de l'anxiété ou de l'insomnie. "À aucun moment mon entourage ou moi-même ne s'est dit que j'étais peut-être vraiment fatiguée, que c'était peut-être la fatigue qui entraînait la dépression et non l'inverse", explique Hayley Winters, atteinte de narcolepsie. Après avoir fait plusieurs examens, elle a finalement reçu des résultats attestant qu'elle était bien atteinte de cette maladie.

Quels symptômes ?

Beaucoup de symptômes peuvent être associés à la narcolepsie. Nous ne sommes pas égaux face à ce trouble mais globalement, la paralysie du sommeil, les hallucinations et l'insomnie sont des symptômes possibles (et fréquents) de la maladie. La narcolepsie de type 1 est associée à la cataplexie, une perte soudaine du tonus musculaire. Plus précisément, votre esprit reste éveillé mais votre corps s'endort d'un seul coup.

La cause exacte de la narcolepsie n'est pas connue, mais des experts l'attribuent à la faible concentration d'un composé chimique cérébral qui régit l'état de veille. Il existe des traitements pour soulager les symptômes de la narcolepsie mais ce trouble reste incurable.