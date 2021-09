Faire craquer ses doigts, ça donne de l'arthrose ? Vraiment ? "Il y a eu un type qui a eu une idée brillante, qui s'est fait craquer sa main gauche pendant 50 ans et sa main droite jamais. Et ensuite, au bout de 50 ans, il a fait des radios, des examens, tout ça, il n'y avait strictement aucune différence", explique Lorenzo Merlini, chirurgien de la main. Verdict : le risque d'arthrose n'existe pas.

La raison ? Ce ne sont pas les os qui craquent ni le cartilage qui se détruit. Ce sont tout simplement des craquements sans danger puisqu'il s'agit d'une bulle d'air. Selon Lorenzo Merlini, cela peut même libérer certaines tensions.

Quand s'inquiéter ?

Si les craquements s'intensifient et sont plus de l'ordre de "crépitements" ou de "grincements", Lorenzo Merlini conseille de consulter un médecin afin d'établir un diagnostic et souvent une prise en charge.