"Je veux vivre ou mourir, mais je ne veux pas survivre." Diana a 27 ans, et elle est atteinte d'un cancer du sein. Depuis peu, elle partage son expérience de la maladie et son quotidien sur YouTube. "Au cours de l'année 2019, j'ai palpé une boule sur mon sein gauche et je suis allée voir un médecin pour faire un suivi pour voir de quoi il s'agissait. J'ai vu des médecins tous les trois mois qui m’ont dit que ce n'était rien, que c'était un kyste bénin", raconte Diana. Alors qu'elle se rend en France, à la fin de l'année 2020, Diana y passe des examens. Elle apprend qu'elle a un cancer du sein. "Quand on me l'a annoncé, j'étais un peu surprise, pas choquée, mais vraiment surprise, et puis je ne l'ai pas mal vécu. Je crois qu'en fait, je l'ai très vite accepté", se souvient-elle.

"Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de courageux"

Diana confie que la maladie l'a beaucoup rapprochée de ses amis. "Ça a renforcé chez eux, je crois, ce qu'ils ressentent envers moi, à savoir que je suis quelqu'un de courageux, moi-même, je m'en suis rendu compte", confie Diana. Aussi, la maladie a particulièrement rapproché Diana de sa mère.

Aujourd'hui, Diana approche de la guérison de son cancer. "On m’a dit que j'étais quasiment guérie, que les boules étaient considérablement petites par rapport à ce qu'elles étaient à la base, et que surtout, j’avais de très, très bonnes chances de guérison en vue de mon âge, mais aussi des risques, puisque j'ai aussi de grandes chances de récidives", explique-t-elle.