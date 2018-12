Urgences : une femme retrouvée morte 12 heures après son admission

Une femme d’une cinquantaine d’années a été retrouvée morte aux urgences de l’hôpital Lariboisière mardi 18 décembre. Une enquête est ouverte.

Des médecins des urgences de l’hôpital ont constaté ce 18 décembre à 6h20 le décès d’une patiente acheminée la veille en fin d’après-midi par les pompiers a annoncé l'APHP dans un communiqué. Cette patiente avait été vue par l’infirmière d’accueil et d’orientation du service – qui évalue les priorités de prise en charge.

Voir également : Comment fonctionne l'accueil aux urgences ?

Le décès signalé au procureur de la République, le Parquet de Paris a ouvert une enquête judiciaire, qui sera menée par le Service de l'accueil et de l'investigation de proximité (SAIP) du 10e arrondissement. Une enquête interne a été ouverte afin de "reconstituer la chronologie précise des faits" qui ont conduit à ce drame. L’heure et la cause du décès sont pour l’heure inconnues.

la rédaction d'Allodocteurs.fr