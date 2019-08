Un \"remède\" homéopathique… aux extraits du mur de Berlin !

C’est ce que propose une marque de parapharmacie britannique. Le "médicament", supposé contenir des molécules du mur, est une supercherie, selon le Pr Edzard Ernst.

Tollé médiatique en Grande-Bretagne : dans un nouveau livre sur les médecines alternatives, un professeur de médecine révèle qu’une importante marque de parapharmacie propose des traitements homéopathiques supposés contenir "des molécules du mur de Berlin". En effet, le site de la marque en question, Ainsworths, propose ce "médicament" à partir de 4,20 livres (4,56 euros) le pot de gélules de 1 gramme. Les prix montent jusqu’à 120 livres (131,23 euros) le flacon de 1litre.

"Fou et inefficace"

"Cela n’est pas seulement fou, c’est inefficace", a réagit le Pr Edzard Ernst lors d’une conférence de presse pour la sortie de son livre, Alternative Medicine, a Critical Assessment of 150 Modalities. Comme l’a rappelé le médecin, qui exerce à l’Université d’Exeter, les produits de cette gamme sont supposés être fabriqués à partir de fragments du mur de Berlin, broyés et mixés avec du lactose, dilués de multiples fois dans l’eau. Le produit fini ne contient "pas une seule molécule de mur", conclut-il. Et quand bien même il en contiendrait, il ne voit pas bien le rapport avec un quelconque effet thérapeutique…

Pourtant, les amateurs de ces granules ou liquides sont persuadés qu’ils permettent de soigner l’asthme, les maux de tête, la dépression ou l’insomnie. Voire d’améliorer les relations sociales. La marque Ainsworths a d’ailleurs une solide réputation, puisqu’elle fournit directement la reine d’Angleterre et le Prince Charles. "Le plus lamentable, ce n’est pas que cette enseigne vende de tels produits, c’est que les gens soient désinformés", regrette le Pr Edzard Ernst.

Interrogé par le Daily Mail, un porte-parole de l’entreprise n’a pas souhaité faire de commentaire. Il a toutefois affirmé que ces produits n’étaient "pas toxiques, pas addictifs, doux et efficaces". Aucune explication sur le soi-disant fonctionnement de ces produits, donc.