Viol : un livre "pour toutes les petites filles coincées sur la banquise"

Agression sexuelle, amnésie traumatique, stress post-traumatique et reconstruction sont les thèmes du récit autobiographique écrit par Adélaïde Bon : "La petite fille sur la banquise" (ed. Grasset). Victime d'un viol à l'âge de 9 ans, Adélaïde Bon y retrace un parcours terrifiant, des années de souffrance, de solitude, de combat. Son violeur sera arrêté et condamné plus de 20 ans après les faits.

Devenue écrivain, la jeune femme souhaite, à travers son histoire, adresser un message d'espoir à toutes les victimes de viol. Adélaïde Bon était l'invitée du Magazine de la santé ce mardi 13 mars 2018. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo.

Livre :