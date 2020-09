Secourisme : SAUV Life, une application qui sauve des vies

Depuis l'enfance,Joseph Le Bagousse, un Parisien de 19 ans, veut devenir secouriste. Il n'a donc pas hésité à s'inscrire sur SAUV Life. Grâce à cette application, le Samu alerte les volontaires susceptibles de pratiquer un massage cardiaque dans un rayon de 500 mètres autour d'une victime d'infarctus. Cet été, l'application s'est déclenchée. "J'ai reçu une notification qui me demande d'intervenir sur un arrêt cardiaque qui est à proximité", explique Joseph Le Bagousse.

SAUV Life a recruté 415 000 citoyens-sauveteurs

Le "citoyen-sauveteur" part aussitôt. SAUV Life l'a géolocalisé et le dirige par GPS jusqu'à l'adresse de la victime. Sur les lieux, une deuxième sauveteuse arrive en même temps que lui. "On s'est assuré de voir si la victime respirait, puis il s'est avéré qu'elle était en arrêt cardiaque. Du coup, on a commencé le massage cardiaque en attendant l'arrivée des secours", raconte Joseph. Dix minutes de massage en lien avec le Samu, puis les pompiers prennent le relais et le cœur repart. Depuis un an et demi, SAUV Life a recruté 415 000 citoyens-sauveteurs.

