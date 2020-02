Sarthe : un arrêté interdit aux habitants de tomber malade

Dans le village de Fercé-sur-Sarthe (Sarthe), le maire vient de prendre un arrêté pour le moins surprenant. En effet, il interdit aux habitants de tomber malade. L'article 1 décrit précisément qu'il est interdit de vouloir bénéficier d'un accès urgent aux soins, pour toute pathologie sur le territoire de la commune. L'article 2 précise quant à lui qu'il est interdit d'avoir un accident ou un malaise grave sur le territoire de la commune. Si l'arrêté peut sembler pour le moins improbable, il vise en réalité à dénoncer les conditions d'accès aux soins dans le département.

70 000 habitants sans médecin référent

Actuellement, sur quatre médecins qui partent à la retraite, seuls deux sont remplacés. En cause : un manque de candidats. Dominique Dhumeaux, maire de la ville, explique : "Quand on sait que le nombre de médecins va toujours diminuer, et qu'il en arrivera beaucoup moins, la situation va s'aggraver." Et il ne cache pas son but : interpeller les pouvoirs publics afin qu'ils trouvent des solutions pérennes. À l'heure actuelle, sur les 560 000 habitants du département, 70 000 seraient sans médecin référent.

