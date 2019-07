Rappel de bacon et de filets mignons contaminés aux salmonelles

Du bacon et des filets mignons fumés commercialisés entre avril et juin font l’objet d’un rappel de produits. Ils sont susceptibles d’être contaminés par des salmonelles, des bactéries à l’origine d’intoxications alimentaires.

Alerte aux salmonelles. Les filets mignons fumés et le bacon de la marque Charcuterie Ruel font l’objet d’un rappel de produit en raison d’une possible contamination aux salmonelles, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Ces bactéries peuvent entraîner des toxi-infections alimentaires sévères appelées salmonelloses.

"Des contrôles ont mis en évidence des salmonelles"

Comment identifier les produits potentiellement contaminés ? Il s’agit des filets mignons fumés nature, cinq baies, herbes de Provence et piments et du bacon cru fumé de la marque Charcuterie Ruel commercialisés en morceau sous-vide, tranchés en barquette sous atmosphère et entier sous-vide. Les lots visés par le rappel de produit ont été vendus entre le 21 avril et le 26 juin 2019. Ils portent le numéro d’agrément FR 72.039.003 CE et toutes les dates limites de consommation sont concernées. Selon le ministère, "des contrôles ont mis en évidence, dans ces produits, la présence de salmonelles."

Diarrhées, nausées, vomissements…

Quels sont les risques pour les consommateurs ? Les toxi-infections alimentaires causées par des salmonelles entraînent des troubles gastro-intestinaux (diarrhées, nausées, vomissements, douleurs abdominales) qui peuvent s’accompagner de fièvre. Ces symptômes surviennent généralement dans les 48 heures qui suivent la consommation d’aliments contaminés. "Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnages âgées" rappelle le ministère.

Si vous détenez ces produits, ne les consommez pas et rapportez-les au point de vente où ils ont été achetés. Enfin, si vous avez consommé ces produits et que vous présentez des symptômes gastro-intestinaux, consultez sans délai votre médecin traitant en lui signalant cette consommation.