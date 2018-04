Raphaël Pitti, vocation médecin humanitaire

Raphaël Pitti est anesthésiste et réanimateur, médecin général des armées et responsable de formation au sein de l'Union des Organisations de Secours et Soins Médicaux France (UOSSM). Mais il est avant tout un grand humaniste. Il parcourt le globe au secours de ceux qui ont besoin de lui. Il raconte son parcours dans un livre témoignage "Va où l'humanité te porte. Un médecin dans la guerre" aux éditions Tallandier.

Il y évoque notamment ses multiples missions humanitaires aux quatre coins du monde, l'urgence qui le porte à soigner et à s'engager auprès de ses confrères syriens ou encore les raisons qui le poussent vers le soulagement de la souffrance de l'autre. Raphaël Pitti était l'invité du Magazine de la santé jeudi 26 avril 2018. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo.

