Que s\'est-il vraiment passé à la Pitié-Salpêtrière le 1er Mai ?

Geste "totalement irresponsable" pour le Premier ministre Edouard Philippe, "exaction" inédite, "inqualifiable" pour la ministre de la Santé Agnès Buzyn... Les condamnations se sont rapidement succédé après l'intrusion mercredi 1er mai de certains manifestants dans l'hôpital de la Pitié-Salpétrière située dans le XIIIe arrondissement de Paris.

La tentative de certaines personnes de pénétrer dans le service de réanimation chirurgicale, empêchée par les soignants, a cristallisé les critiques. Le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, qui a annoncé vouloir déposer plainte, a souligné le caractère "particulièrement vulnérable" des patients pris en charge dans ce service et fait état d'images de vidéosurveillance "absolument édifiantes".

Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital.

On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger.

Indéfectible soutien à nos forces de l’ordre : elles sont la fierté de la République. pic.twitter.com/BjXYFw2XzR