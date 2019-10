Opération de Bernie Sanders : comment répare-t-on une artère bouchée ?

En quoi consiste l’opération de Bernie Sanders ? Le sénateur et candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020, âgé de 78 ans, a subi une intervention pour une artère bouchée. La procédure, appelée angioplastie, a consisté à dilater l'artère bouchée grâce à l'introduction d'une sonde dans l'artère au niveau de l'aine ou du poignet, à la remonter jusqu'au coeur puis à gonfler un ballonnet dans l'artère bouchée pour rétablir la circulation..

Dans le cas de Bernie Sanders, comme de nombreux autres patients, elle s'est doublée de la pose de deux stents, des prothèses vasculaires qui maintiennent écartées les parois de l’artère touchée.

Tout commence le 1er octobre 2019, "lors d'un événement de campagne" à Las Vegas, quand "le sénateur Sanders ressent une gêne thoracique". Les examens médicaux réalisés immédiatement révèlent alors une "artère bouchée".

Pour la réparer, les médecins ont déposé deux stents dans cette artère. Ces dispositifs se présentent sous la forme de petits ressorts en métal de quelques millimètres de diamètre et de un ou plusieurs centimètres de long. Déposés dans une artère pour en écarter les parois, les stents permettent de rétablir une bonne circulation sanguine.

En pratique, pour placer les stents, les médecins introduisent une sonde et un cathéter via une artère, généralement l’artère fémorale, pour atteindre ensuite la zone d’intervention et y déposer le ou les stent(s). L’angioplastie peut avoir lieu sous anesthésie locale.

Quelques heures après l’intervention, l'énergique septuagénaire indépendant a refait surface sur Twitter, montrant qu'il ne se laisserait pas abattre par ce contretemps et qu'il l'utiliserait même en appui de ses thèmes de campagne. "Je me sens bien. J'ai la chance d'être bien soigné et d'avoir de formidables médecins et infirmiers pour m'aider à récupérer", a-t-il tweeté. "Aucun d'entre nous ne peut prévoir quand il sera confronté à une urgence médicale. Et personne ne devrait redouter d'être ruiné dans pareil cas. Sécurité sociale pour tous !"

