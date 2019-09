Nadia Karmel : \"Levez le pied, (...) pensez à vous, pensez aux autres\"

Le 3 avril 2018, Nadia Karmel s'apprêtait à rentrer chez elle. Ses trois jeunes enfants étaient à l'arrière de la voiture : ses deux petites filles, Lila, trois ans et demi, et Adélaïde, vingt-six mois ainsi que son fils Isaac âgé d’un mois. Sur le chemin de la maison, une Mazerati conduite par un quadragénaire, est venue percuter si violemment la voiture que leurs vies ont basculé dans l'horreur. Ses deux petites filles décèdent sur le coup. Quant à son fils et elle-même, ils auront des séquelles à vie.

Le livre de Nadia Karmel n'est pas le récit d'un accident de la route mais la description d'un acte de violence totalement prévisible selon elle. Car utilisée n'importe comment, une voiture devient une arme : le conducteur était un multirécidiviste qui avait déjà fait l'objet de plusieurs suspensions de permis.

Elles s'aimaient très très fort

Ed. Hugo Doc, 17,00 euros