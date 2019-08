Morsure de chien : une fillette entre la vie et la mort dans les Deux-Sèvres

Une fillette de deux ans a été mordue par un rottweiler d’élevage jeudi 8 août dans les Deux-Sèvres. Son pronostic vital est engagé.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 17h, à Champdeniers, dans les Deux-Sèvres. Une fillette de deux ans a été gravement mordue par un chien rottweiler, révèlent nos confrères de France Bleu Poitou. Elle présente des plaies profondes et a été évacuée par un hélicoptère dans un état d’urgence absolue. Son pronostic vital est engagé.

Cet animal est issu de l’élevage de la mère de la victime, blessée également mais plus légèrement. Le scénario est encore flou mais le chien aurait mordu la fillette sans raison.

La mère de famille serait entrée dans l’enclos du rottweiler avec sa petit fille. "Brutalement le chien s’est tourné vers l’enfant Sa mère a eu le réflexe adéquat : malgré sa propre douleur, elle a réussi à arracher sa fille de la gueule de l’animal”, détaille le maire de la commune à nos confrères de la Nouvelle République.

“Les chiens mordent les jeunes enfants à la tête et au cou”

Les morsures de chien sont très fréquentes, mais leur gravité varie. D’après l’Assurance Maladie, “les chiens mordent les adultes surtout aux bras et aux jambes et les jeunes enfants à la tête et au cou”. Attention, ce n’est pas parce que l'animal est petit ou la blessure superficielle que cela ne necessite pas une prise en charge.

Lors d’une morsure, même si la blessure vous paraît peu profonde, prenez le temps de la nettoyer puis de la désinfecter. La gueule de l’animal comporte de nombreuses bactéries. Pensez aussi à enlever les corps étrangers qui pourraient souiller la plaie (cheveux, gravillons, terre...). Enfin recouvrez la plaie d’une compresse, surveillez son aspect et désinfectez chaque jour jusqu’à cicatrisation.

En cas de morsure au visage, appelez le 15

Si la morsure est située à proximité des articulations ou au niveau des mains et des pieds, il est nécessaire de consulter un médecin très rapidement. C’est également le cas lorsque la plaie s’infecte ou que la personne mordue est immunodéprimée ou souffre d’un diabète.

Parfois, les morsures peuvent nécessiter une prise en charge médicale et chirurgicale dans l’urgence. Ne tardez pas à appeler le 15 ou le 112 si :

la morsure se situe au niveau du visage ou des organes génitaux

la plaie est déchiquetée et atteint les nerfs, les ligaments ou les os

la blessure entraîne une forte hémorragie

Vérifiez que le chien est vacciné contre la rage

Enfin pour ce qui est du chien, s’il est connu et vacciné contre la rage, il doit être mis sous surveillance sanitaire chez un vétérinaire pendant deux semaines. Pendant ce laps de temps, son propriétaire doit le présenter trois fois. À chaque visite, un certificat excluant la suspicion de rage lui est remis.

S'il s'agit d'un chien errant, il existe un risque de rage. La personne mordue doit donc se rendre dans un centre antirabique qui décidera de la procédure à appliquer.